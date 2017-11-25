"Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика"

"Милан" стал очередным претендентом на нападающего "Селтика" Мусса Дембеле, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скауты "россонери" просматривали талантливого француза в недавнем матче Лиги Чемпионов против ПСЖ. Сумма возможной сделки оценивается в 23 миллиона евро. Ранее стало известно об интересе к 21-летнему форварду со стороны "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что в этом сезоне Дембеле сыграл за "Селтик" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru