"Милан" включился в борьбу за Коутиньо

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "россонери" видят в 29-летнем футболисте замену для Хакана Чалханоглу, который ушёл в "Интер".

Также за бразильского хавбека готовы поспорить "Эвертон" и "Лестер".

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его зарплата - 8,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Хамес близок к переходу в "Милан". | http://soccernews.ru