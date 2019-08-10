"Милан" включился в борьбу за Лунина

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"Милан" включился в борьбу за Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, украинский страж ворот входит в шорт-лист "Милана", который ищет замену Джанлуиджи Доннарумме на случай его ухода в ПСЖ.

Помимо Лунина в сфере интересов "россонери" находятся Кейлор Навас и Маттиа Перин.

Ранее стало известно, что арендовать 20-летнего вратаря могут "Вальядолид" и "Мальорка".

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Комментарии

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chester_field
chester_field

хороший вариант милан, будет в основе всегда опыта наберётся

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