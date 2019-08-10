"Милан" включился в борьбу за Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, украинский страж ворот входит в шорт-лист "Милана", который ищет замену Джанлуиджи Доннарумме на случай его ухода в ПСЖ.

Помимо Лунина в сфере интересов "россонери" находятся Кейлор Навас и Маттиа Перин.

Ранее стало известно, что арендовать 20-летнего вратаря могут "Вальядолид" и "Мальорка".

Не пропустите: Модрич останется в "Реале". | http://soccernews.ru