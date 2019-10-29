"Милан" включился в борьбу за Ракитича

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"Милан" включился в борьбу за Ракитича

"Милан" стал очередным претендентом на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" заинтересованы в приобретении хорвата в зимнее трансферное окно.

Важную роль в переговорах может сыграть соотечественник футболиста Звонимир Бобан, который является директором итальянского клуба.

Ранее стало известно, что Ракитич твёрдо намерен покинуть "Барсу" в январе. За ним охотятся "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Интер".

Не пропустите: "Милан" нацелился на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru 
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