"Милан" включился в борьбу за Рюдигера

На центрального защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера появился новый претендент.

Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны "Барселоны", ПСЖ и "Тоттенхэма".

Теперь же в гонку за футболистом вступил в "Милан", пишет журналист Николо Скира.

27-летний Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 115 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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