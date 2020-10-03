"Милан" включился в борьбу за Рюдигера
На центрального защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера появился новый претендент.
Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны "Барселоны", ПСЖ и "Тоттенхэма".
Теперь же в гонку за футболистом вступил в "Милан", пишет журналист Николо Скира.
27-летний Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года, сыграл 115 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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