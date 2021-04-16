"Милан" включился в борьбу за вингера "Тоттенхэма"

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"Милан" включился в борьбу за вингера "Тоттенхэма"

Фото твиттер "Тоттенхэма" 

Фланговый нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела привлёк внимание "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" поспорят за 29-летнего футболиста с "Наполи", который также претендует на него.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за "шпор" 31 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Контракт Ламелы с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2022 года. Рыночная стоимость игрока - 16 миллионов евро.

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