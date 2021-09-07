"Милан" внёс Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА

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"Милан" внёс Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА

Фото твиттер "Милана"

Вингер "Милана" Самуэль Кастильехо официально заявлен на текущий сезон.

Ранее 26-летний футболист был близок к уходу в ЦСКА на правах аренды, однако после срыва сделки его зарегистрировали в качестве игрока "россонери".

Испанец будет играть за команду под седьмым номером.

В прошлом сезоне Кастильехо сыграл за "Милан" 43 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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