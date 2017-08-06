"Милан" вновь не сумел договориться по трансферу Белотти

"Милан" не оставляет попыток приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предлагал за Белотти 70 миллионов евро, а также форварда Мбайе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. Впрочем, "быки" вновь отказались продавать своего лидера.

Руководство "Торино" не собирается расставаться с 24-летним Белотти, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А, меньше, чем за 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" заплатит за Калинича 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru