"Милан" вновь не сумел договориться по трансферу Белотти

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"Милан" вновь не сумел договориться по трансферу Белотти

"Милан" не оставляет попыток приобрести нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб предлагал за Белотти 70 миллионов евро, а также форварда Мбайе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. Впрочем, "быки" вновь отказались продавать своего лидера.

Руководство "Торино" не собирается расставаться с 24-летним Белотти, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А, меньше, чем за 100 миллионов евро.

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комментарии
алексей

ну и дураки

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