"Милан", возможно, расстанется с капитаном команды Романьоли

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"Милан", возможно, расстанется с капитаном команды Романьоли

"Милану", скорее всего, придется продать капитана команды Алессио Романьоли по окончании сезона, пишет Tuttosport.

По данным издания, клуб не хочет продавать игрока, однако обстоятельства вынуждают их сделать это. У "дьяволов" проблемы с финансовым фэйр-плей. Поэтому, если "Милан" не финишируют в первой четверке по итогам чемпионата и не завоюют путевку в Лигу чемпионов, 24-летний защитник покинет команду. 

Романьоли перешел в "Милан" из "Ромы" в 2015 году за 25 миллионов евро.

На данный момент "Милан" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 56 баллов.

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