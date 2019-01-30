"Милан" возобновил борьбу за звездного полузащитника "Далянь Ифан"

"Милан" планирует приобрести полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско в ближайшие дни.

Сообщается, что китайский клуб понизил цену на 25-летнего футболиста.

Стоит отметить, что в игроке также заинтересован "Арсенал и "Интер", но на данный момент сделка не согласована ни с одним из клубов.

"Милан" хотел купить бельгийца еще в начале января, поэтому он больше всех заинтересован в приобретении. Однако подпишет он его только в том случае, если "Далянь Ифан" согласится отпустить игрока в аренду без обязательства выкупа.

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