"Милан" возобновил борьбу за звездного полузащитника "Далянь Ифан"

Теги янник феррейра карраскокитайская лига 1арсенал лондонмилантрансферы

"Милан" возобновил борьбу за звездного полузащитника "Далянь Ифан"

"Милан" планирует приобрести полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейру Карраско в ближайшие дни.

Сообщается, что китайский клуб понизил цену на 25-летнего футболиста. 

Стоит отметить, что в игроке также заинтересован "Арсенал и "Интер", но на данный момент сделка не согласована ни с одним из клубов.

"Милан" хотел купить бельгийца еще в начале января, поэтому он больше всех заинтересован в приобретении. Однако подпишет он его только в том случае, если "Далянь Ифан" согласится отпустить игрока в аренду без обязательства выкупа.

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