"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук снова стал трансферной целью "Милана".

Как сообщает журналист и комментатор Нобель Арустамян, главный тренер "россонери" Стефано Пиоли нацелен на приобретение 24-летнего россиянина.

Итальянский клуб на некоторое время выходил из борьбы за хавбека, поскольку в нём не заинтересован Ральф Рангник, который мог возглавить команду летом.

Что касается цены Миранчука, то "Локомотив" намерен выручить от его продажи не менее 20 миллионов евро. Однако в контракте игрока есть опция выкупа за 8 миллионов. Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона.

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