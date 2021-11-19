"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку

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"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку

Фото твиттер "Аталанты"

"Милан" вернулся в число претендентов на полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, который испытывает дефицит игровой практики в этом сезоне.

По информации Il Milanista, "россонери" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего футболиста на случай ухода Жуниора Мессиаса.

Спортивный директор миланского клуба Фредерик Массара уже проводит консультации по поводу возможного трансфера россиянина.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Не пропустите: В Италии сообщили о встрече агентов Миранчука с руководством "Аталанты". | http://soccernews.ru
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