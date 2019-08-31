"Милан" возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки-2019
"Милан" начал работать над альтернативными вариантами усиления атаки на фоне затянувшихся переговоров о трансфере вингера "Атлетико" Анхеля Корреа.
В частности, как сообщает Globo Esporte, "россонери" возобновили интерес к нападающему "Гремио" Эвертону Соаресу.
За 23-летнего бразильца итальянский клуб готов заплатить 30 миллионов евро. "Мушкетёры", в свою очередь, требуют 35 миллионов.
Напомним, что на Кубке Америки-2019 Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Палмейрас
|15
|30
|4
|Сан-Паулу
|16
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Интернасьонал
|16
|24
|8
|Байя
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гоияс
|16
|21
|12
|Гремио
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|16
|12
|20
|Аваи
|16
|7