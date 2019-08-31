"Милан" возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки-2019

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"Милан" возобновил интерес к лучшему бомбардиру Кубка Америки-2019

"Милан" начал работать над альтернативными вариантами усиления атаки на фоне затянувшихся переговоров о трансфере вингера "Атлетико" Анхеля Корреа.

В частности, как сообщает Globo Esporte, "россонери" возобновили интерес к нападающему "Гремио" Эвертону Соаресу.

За 23-летнего бразильца итальянский клуб готов заплатить 30 миллионов евро. "Мушкетёры", в свою очередь, требуют 35 миллионов.

Напомним, что на Кубке Америки-2019 Эвертон стал лучшим бомбардиром турнира. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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