"Милан" возобновил интерес к Ракитичу

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"Милан" возобновил интерес к Ракитичу

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в Италии, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, в борьбу за звёздного хорвата включился "Милан", который уже пытался его купить в 2018 и 2019 годах.

Сам футболист хочет вернуться в "Севилью", но андалусийский клуб вряд ли потянет его зарплату. Также за ситуацией следят "Интер" и "Атлетико".

32-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" хочет усилиться капитаном "АЗ Алкмаара". | http://soccernews.ru
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