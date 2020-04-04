"Милан" возобновил интерес к Ракитичу

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в Италии, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, в борьбу за звёздного хорвата включился "Милан", который уже пытался его купить в 2018 и 2019 годах.

Сам футболист хочет вернуться в "Севилью", но андалусийский клуб вряд ли потянет его зарплату. Также за ситуацией следят "Интер" и "Атлетико".

32-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 31 матч и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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