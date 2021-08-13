"Милан" возобновил интерес к Влашичу

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич по-прежнему остаётся трансферной целью "Милана".

По информации Calciomercato, "россонери" в последнее время активно контактируют с агентом хорвата.

Камнем преткновения в переговорах являются требования армейцев по сделке, однако до конца августа клубы могут найти компромисс.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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