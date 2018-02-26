"Милан" впервые с 2011 года обыграл "Рому" на выезде

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"Милан" впервые с 2011 года обыграл "Рому" на выезде

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях добился победы надо "Ромой" (2:0).

Стоит отметить, что миланский клуб не мог победить "волков" в Риме с 2011 года.

В предыдущих пяти встречах в "вечном городе" с "Ромой" "Милан" дважды сыграл вничью при трех поражениях (разница мячей 3-8).

Не пропустите: "Милан" обыграл "Рому" на "Олимпико". | http://soccernews.ru

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5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
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11 Удинезе 26 33
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