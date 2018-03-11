В матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде победил "Дженоа" со счетом 1:0.

Победная серия миланцев в Серии А достигла четырех матчей подряд с разницей мячей 8:0.

Стоит отметить, что "Милан" впервые с 2013 года победил в четырех матчах подряд, не пропустив ни одного мяча.

После 28 туров "Милан" занимает шестое место и отстает от зоны Лиги Чемпионов на шесть очков.

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