"Милан" впервые с 2013 года победил в четырех матчах подряд, не пропустив ни одного мяча

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"Милан" впервые с 2013 года победил в четырех матчах подряд, не пропустив ни одного мяча

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде победил "Дженоа" со счетом 1:0.

Победная серия миланцев в Серии А достигла четырех матчей подряд с разницей мячей 8:0.

Стоит отметить, что "Милан" впервые с 2013 года победил в четырех матчах подряд, не пропустив ни одного мяча.

После 28 туров "Милан" занимает шестое место и отстает от зоны Лиги Чемпионов на шесть очков.

Не пропустите: "Милан" победил "Дженоа" благодаря голу на 94-й минуте. | http://soccernews.ru

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