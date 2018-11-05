"Милан" впервые с апреля не пропустил в Серии А

В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде минимально обыграл "Удинезе" со счётом 1:0.

Как сообщает Football Italia, "россонери" впервые с апреля не пропустили в матче Серии А.

Неприятная серия подопечных Дженнаро Гаттузо насчитывала 16 игр. До воскресенья в последний раз миланцы оставляли свои ворота в неприкосновенности 15 апреля в поединке итальянского первенства с "Наполи".

Не пропустите: "Милан" теряет Игуаина. | http://soccernews.ru