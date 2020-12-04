"Милан" впервые в истории победил в еврокубках, уступая 0:2 по ходу матча
"Милан" переписал собственную историю по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Селтика".
Напомним, что шотландцы вели в два мяча, но "россонери" ответили четырьмя голами и добились итоговой победы.
Таким образом, "Милан" впервые выиграл еврокубковый матч, уступая со счётом 0:2 по ходу встречи.
Набрав три очка, команда Стефано Пиоли досрочно вышла в плей-офф ЛЕ.
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