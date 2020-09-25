"Милан" впервые за 12 лет не проигрывает в 16 матчах подряд

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"Милан" впервые за 12 лет не проигрывает в 16 матчах подряд

"Милан" продлил свою беспроигрышную серию до 16 матчей, победив в квалификации Лиги Европы норвежский "Будё-Глимт" (3:2).

После поражения от "Дженоа" (1:2) 8 марта 2020 года "россонери" 12 раз обыгрывали соперников и четырежды расписывали ничью.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "Милана" за последние 12 лет. В ноябре 2008 года аналогичное достижение покорилось команде, когда её возглавлял Карло Анчелотти.

Ближайшие соперники "дьяволов" - "Кротоне" в Серии А и "Риу Аве" в Лиге Европы.

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