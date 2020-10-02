"Милан" впервые за 17 лет выиграл серию пенальти в еврокубках

"Милан" пробился в групповой этап Лиги Европы благодаря победе над "Риу Аве" по пенальти со счётом 9:8.

Как сообщает Opta, для "россонери" это первая успешная серия 11-метровых в еврокубках за последние 17 лет.

"Милан" не выигрывал по пенальти с 2003 года, когда в финале Лиги Чемпионов таким образом был взят верх над "Ювентусом".

Не пропустите: "Милан" продлил свою рекордную беспроигрышную серию в 21-м веке. | http://soccernews.ru