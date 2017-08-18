"Милан" впервые за 24 года забил шесть голов в еврокубковом матче

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"Милан" впервые за 24 года забил шесть голов в еврокубковом матче

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Милан" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Шкендии" со счётом 6:0.

Как сообщает Opta, "россонери" впервые с октября 1993 года забили шесть голов в еврокубковой игре.

Тогда, почти 24 года назад, "Милан" со счётом 6:0 разгромил датский "Копенгаген" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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