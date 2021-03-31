"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту
Фото: Твиттер @gigiodonna1
Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил два последних предложения клуба о продлении контракта, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
По данным источника, 22-летний итальянец ответил отказом на предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро, полагающийся в случае попадания в Лигу Чемпионов. После этого руководство клуба увеличило предложение до 7 млн евро в год, плюс 1 млн евро в виде бонусов, но вратаря не устроил и такой вариант. Агент игрока Мино Райола хочет выбить для своего подопечного зарплату в 12 млн евро. После двух отказов "Милан" временно приостановил переговоры.
В сезоне 2020/2021 Доннарумма выходил на поле в 38 матчах за "россонери", в которых пропустил 46 мячей. Его соглашение с клубом заканчивается летом 2021 года.
Читать также: Переговоры между "Миланом" и Доннаруммой о новом контракте осложняются из-за Райолы | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17