"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту

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Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил два последних предложения клуба о продлении контракта, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным источника, 22-летний итальянец ответил отказом на предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро, полагающийся в случае попадания в Лигу Чемпионов. После этого руководство клуба увеличило предложение до 7 млн евро в год, плюс 1 млн евро в виде бонусов, но вратаря не устроил и такой вариант. Агент игрока Мино Райола хочет выбить для своего подопечного зарплату в 12 млн евро. После двух отказов "Милан" временно приостановил переговоры.

В сезоне 2020/2021 Доннарумма выходил на поле в 38 матчах за "россонери", в которых пропустил 46 мячей. Его соглашение с клубом заканчивается летом 2021 года.