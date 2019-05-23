"Милан" вступает в борьбу за Индзаги

"Милан" заинтересован в приглашении наставника "Лацио" Симоне Индзаги.

Ранее интерес к итальянцу также проявлял "Ювентус". Однако по сведениям Corriere della Sera, Индзаги больше склоняется к варианту с "россонери".

При этом "Лацио" не намерен отпускать своего тренера, с которым их связывает контракт до 2020 года.

В этом сезоне "Лацио" в Серии А сможет занять максимум 7-е место, однако римский клуб благодаря победе в Кубке Италии гарантировал себе участие в Лиге Европы.

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