"Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Арсенала"

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"Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Арсенала"

"Милан" проявляет интерес к английскому полузащитнику Джеку Уилшеру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек является свободным агентом и может достаться миланцам бесплатно.

Впрочем, чтобы подписать Уилшера "Милану" придется заплатить около 15 миллионов евро, которые составят подписной бонус и комиссионные его агенту. 

Напомним, что последним клубом Уилшера был "Арсенал", который он покинул несколько дней назад. Также игроком интересуются "Ювентус" и "Фенербахче".

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