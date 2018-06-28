"Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Барселоны"
"Милан" неожиданно вмешался в сделку по трансферу хорватского полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича в "Удинезе", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб практически согласовал переход игрока и в ближайшее время он пройдет медицинское обследование.
Если все пройдет в порядке, то 22-летний Халилович подпишет с "Миланом" трехлетний контракт.
Напомним, что ранее Халилович числился в составе "Барселоны" и играл за вторую команду.
Не пропустите: "Челси" интересуется хавбеком "Ювентуса". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
"Спартак" отказался продавать Промеса за 25 миллионов евро
-
"Майнц" подписал французского форварда за восемь миллионов евро
-
"Спартак" может заплатить девять миллионов евро за игрока сборной Кабо-Верде
-
1
"Рома" нашла замену Флоренци в "Барселоне"
-
Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб
-
Стали известны даты проведения матча за Суперкубок России и первого тура РФПЛ
-
"Реймс" подписал экс-полузащитника "Ростова"
-
"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча
-
Бердыев прокомментировал переход Чико в "Рубин"
-
Чемпион Мира-98 Робер Пирес расхвалил Александра Головина
-
"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за малийского хавбека
-
Павлюченко: "Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал ЧМ-2018"
-
1
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018
-
"Манчестер Юнайтед" близок к подписанию вратаря "Сток Сити"
-
"Ювентус" отказался от идеи купить Головина
-
Испанская полиция арестовала Промеса
-
Де Йонг дал согласие на переход в "Барселону"
-
Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии
-
Сборная Туниса победила на Чемпионате Мира впервые за 40 лет
-
Гризманн готов инвестировать в баскетбол
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22