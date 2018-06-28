"Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Барселоны"

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"Милан" вступил в борьбу за экс-игрока "Барселоны"

"Милан" неожиданно вмешался в сделку по трансферу хорватского полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича в "Удинезе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб практически согласовал переход игрока и в ближайшее время он пройдет медицинское обследование.

Если все пройдет в порядке, то 22-летний Халилович подпишет с "Миланом" трехлетний контракт.

Напомним, что ранее Халилович числился в составе "Барселоны" и играл за вторую команду.

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