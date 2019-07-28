"Милан" вступил в борьбу за Эриксена
"Милан" хочет купить датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercato.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Тоттенхэм" оценивает валлийца в 70 миллионов евро. Также игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Реал".
Контракт 28-летнего Эриксена со "шпорами" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 17 результативных передач в 51 матче.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|38
|57
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|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|Уотфорд
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