"Милан" вступил в борьбу за форварда "Барселоны"
"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Милана" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что бразилец также входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Интера".
В нынешнем сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Суд оправдал экс-президента "Барселоны" в отмывании денег
-
Боатенг может стать игроком "Ювентуса"
-
Гвардиола - Сульшеру: "Я никогда не давал игрокам команду фолить"
-
"Милан" вступил в борьбу за форварда "Барселоны"
-
"Реал" готов заплатить 170 миллионов евро за Азара и Йовича
-
3
Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании
-
Представитель СИЗО: "Врач опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц"
-
"Спартак" разгромил "Арсенал" в матче молодежного чемпионата России
-
В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра
-
"Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе
-
Врач "Зенита" дал рекомендации Кокорину, который находится в СИЗО
-
Зидан: "Не скажу, кто будет основным вратарем "Реала" в следующем сезоне"
-
Сульшер оценил шансы "Манчестер Юнайтед" побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне
-
"Наполи" решил продать Инсинье
-
Сарри обвинён в неподобающем поведении
-
Основной игрок "Ювентуса" лайкнул в инстаграме комментарий с призывом уволить Аллегри
-
Главный врач "Зенита" посетил Кокорина в СИЗО
-
2
Не прижились: ТОП-8 худших форвардов "Челси" во времена Премьер-лиги
-
Тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева
-
Джикия забил гол с крыши "Открытие Арены"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28