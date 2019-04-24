"Милан" вступил в борьбу за форварда "Барселоны"

Теги миланбарселонамалкомтрансферы

"Милан" вступил в борьбу за форварда "Барселоны"

"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Милана" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразилец также входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Интера".

В нынешнем сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" может предложить "Манчестер Юнайтед" обмен футболистами. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 33 77
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 33 68
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе Хетафе 33 54
5 Валенсия Валенсия 33 52
6 Севилья Севилья 33 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 33 46
8 Алавес Алавес 33 46
9 Бетис Бетис 33 43
10 Эспаньол Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес Леганес 33 41
13 Эйбар Эйбар 34 40
14 Вильярреал Вильярреал 33 36
15 Сельта Виго Сельта Виго 33 35
16 Жирона Жирона 33 34
17 Леванте Леванте 33 34
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 33 32
19 Уэска Уэска 34 29
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 33 28
Полная таблица

топ-5 тегов