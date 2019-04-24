"Милан" вступил в борьбу за форварда "Барселоны"

"Милан" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Барселоны" Малкому, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители "Милана" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. Сумма трансфера может составить не менее 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразилец также входит в сферу интересов "Арсенала", "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и "Интера".

В нынешнем сезоне 22-летний Малком провел за "Барселону" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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