"Милан" вступил в борьбу за форварда "Челси"

Фото: Твиттер @tammyabraham

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в Италии.

По сведениям Standard, в борьбу за 23-летнего футболиста включился "Милан". Ранее интерес к игроку проявляли "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Лестер".

Отметим, что Абрахам имеет проблемы с игровой практикой после прихода в команду Томаса Тухеля. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Абрахам провел 32 игры, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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