"Милан" вступил в борьбу за игрока "Зенита"
"Милан" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет очень непросто, так как "Милан" не может тратить большие суммы из-за несоответствия требованиям финансового фэйр-плей. Также хавбеком интересуется "Наполи".
"Зенит" не хочет расставаться с игроком, но может продать его за 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: Официально: "Милан" подписал двух игроков сборной Испании и Хорватии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пепе рассказал, кого он будет поддерживать на ЧМ-2018
-
"Арсенал" два года назад отказался приобретать Мбаппе
-
ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на ЧМ
-
Ковтун: "Неймар позорит футбол"
-
Ди Мария может остаться в ПСЖ
-
Виллиан дал ответ "Барселоне"
-
По одному из пунктов контракта Роналду с "Реалом" сумма отступных за игрока может быть снижена
-
"Зенит" вылелет на свои вторые тренировочные сборы
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" могут обменяться своими ведущими форвардами
-
Месси выступает за продажу пяти игроков "Барселоны"
-
Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018
-
Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года
-
Азар готов покинуть "Челси"
-
Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает перехватить трансферную цель "Реала"
-
ПСЖ выставит "Реалу" свои условия по трансферам Мбаппе и Неймара
-
Малафеев: "Хорваты не смотрятся машиной, которая легко будет проходить всех соперников"
-
Марат Сафин: "Сборная России попала в довольно удобную ситуацию перед Чемпионатом Мира"
-
"Барселона" рассматривает вариант с обменом Виллиана
-
Калинич близок к переходу в испанский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21