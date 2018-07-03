"Милан" вступил в борьбу за игрока "Зенита"

Теги миланзенит санкт-петербурглеандро паредес

"Милан" вступил в борьбу за игрока "Зенита"

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет очень непросто, так как "Милан" не может тратить большие суммы из-за несоответствия требованиям финансового фэйр-плей. Также хавбеком интересуется "Наполи".

"Зенит" не хочет расставаться с игроком, но может продать его за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Официально: "Милан" подписал двух игроков сборной Испании и Хорватии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Двадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 3 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов