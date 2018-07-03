"Милан" вступил в борьбу за игрока "Зенита"

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет очень непросто, так как "Милан" не может тратить большие суммы из-за несоответствия требованиям финансового фэйр-плей. Также хавбеком интересуется "Наполи".

"Зенит" не хочет расставаться с игроком, но может продать его за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Паредес провел за "Зенит" 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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