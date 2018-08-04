"Милан" вступил в борьбу за Милинковича-Савича

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" готовы выплатить, требуемые "Лацио" 120 миллионов евро, за несколько лет и включить в сделку форварда Фабио Борини.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Ювентус".

Читайте также: "Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды. | http://soccernews.ru