"Милан" вступил в борьбу за Милинковича-Савича

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"Милан" вступил в борьбу за Милинковича-Савича

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" готовы выплатить, требуемые "Лацио" 120 миллионов евро, за несколько лет и включить в сделку форварда Фабио Борини.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Ювентус".

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