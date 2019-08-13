"Милан" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Милан" проявляет интерес к хавбеку лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы составить конкуренцию мадридскому "Реалу" в гонке за 24-летним португальцем.

Однако для осуществления столь крупного трансфера итальянскому клубу необходимо сначала продать испанского полузащитника Сусо.

Также "Милан" рассчитывает включить в сделку своего форварда Андре Силву, на которого не рассчитывает новый тренерский штаб команды.

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