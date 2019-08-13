"Милан" выбирает между двумя игроками "Реала"

"Милан" рассчитывает усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" претендуют на двух хавбеков мадридского "Реала" - Иско и Хамеса Родригеса.

Итальянский клуб намерен купить одного из этих футболистов, но только после продажи вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, что "Реал" готов продать и Иско, и Хамеса, но расставание с колумбийцем является приоритетом для главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

Не пропустите: "Милан" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru