"Милан" выбирает между двумя игроками "Реала"
"Милан" рассчитывает усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, "россонери" претендуют на двух хавбеков мадридского "Реала" - Иско и Хамеса Родригеса.
Итальянский клуб намерен купить одного из этих футболистов, но только после продажи вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
Напомним, что "Реал" готов продать и Иско, и Хамеса, но расставание с колумбийцем является приоритетом для главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.
Не пропустите: "Милан" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию
-
"Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим
-
Сёмина наградили Орденом Александра Невского
-
"Бавария" объявила о переходе Перишича
-
"Спартак" сделал предложение по нападающему "Галатасарая"
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" готов увеличить зарплату Эриксену в 2,5 раза, чтобы удержать его в клубе
-
Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения
-
Помните ситуацию вокруг Колашинаца и Озила? За них заступилась восточная Европа, но это только обострило ситуацию
-
Официально: Думбия покинул "Жирону"
-
Перишич высказался о своём переходе в "Баварию"
-
Лэмпард прокомментировал уход Давида Луиза в "Арсенал"
-
"Ливерпуль" назвал "Роме" цену на Ловрена
-
"Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим
-
Слуцкий показал своего "брата-близнеца"
-
Икарди согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта
-
Сёмина наградили Орденом Александра Невского
-
Тренер "Селтика" отреагировал на интерес "Зенита" к Форресту
-
"Бавария" объявила о переходе Перишича
-
"Спартак" сделал предложение по нападающему "Галатасарая"
-
"Милан" выбирает между двумя игроками "Реала"
-
ЦСКА нацелился на бывшего форварда сборной Бразилии
-
"Барселона" ответила на предложение "Баварии" арендовать Коутиньо
-
Агент Рибери - о возможном переходе в "Локомотив": "Переговоры ведутся, но очень многое поставлено на карту"
-
4
Президент "Ахмата" после матча со "Спартаком" схватил арбитра и увёл в неизвестном направлении
-
5
Бэйл ждёт увольнения Зидана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32