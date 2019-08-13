"Милан" выбирает между двумя игроками "Реала"

Теги миланреал мадридискохамес родригесджанлуиджи доннарумматрансферы

"Милан" выбирает между двумя игроками "Реала"

"Милан" рассчитывает усилить полузащиту до закрытия летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" претендуют на двух хавбеков мадридского "Реала" - Иско и Хамеса Родригеса.

Итальянский клуб намерен купить одного из этих футболистов, но только после продажи вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, что "Реал" готов продать и Иско, и Хамеса, но расставание с колумбийцем является приоритетом для главного тренера "бланкос" Зинедина Зидана.

Не пропустите: "Милан" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru
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