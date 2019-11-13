"Милан" выбирает между тремя форвардами

"Милан" намерен усилить атаку во время ближайшего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "россонери" составило шорт-лист из трёх футболистов, которые могли бы в январе без проблем присоединиться к команде.

В списке трансферных целей клуба фигурируют Дрис Мертенс ("Наполи"), Марио Манджукич ("Ювентус") и Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси").

По итогам 12 туров "Милан" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. С начала чемпионата команда забила всего 11 голов.

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