"Милан" выбирает между тремя форвардами

Теги миландрис мертенсмарио манджукичзлатан ибрагимовичтрансферы

"Милан" выбирает между тремя форвардами

"Милан" намерен усилить атаку во время ближайшего трансферного окна, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство "россонери" составило шорт-лист из трёх футболистов, которые могли бы в январе без проблем присоединиться к команде.

В списке трансферных целей клуба фигурируют Дрис Мертенс ("Наполи"), Марио Манджукич ("Ювентус") и Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси").

По итогам 12 туров "Милан" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. С начала чемпионата команда забила всего 11 голов.

Не пропустите: Мойсе Кин может вернуться в Италию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги

Экс-нападающий "Локомотива" подтвердил, что Муслин ставил игроков в состав за деньги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов