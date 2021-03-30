"Милан" выбирает нового нападающего среди пяти кандидатов

Теги миланандреа белоттидушан влаховичдониэлл маленодсонн эдуар

"Милан" выбирает нового нападающего среди пяти кандидатовФото: Твиттер @TorinoFC_1906 
"Милан" составил список из пяти кандидатов на позицию форварда. Одного из них "россонери" могут купить в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Среди избранных оказались Душан Влахович из "Фиорентины", Андреа Белотти из "Торино", Дониелл Мален из ПСВ, Майрон Боаду из АЗ и Одсон Эдуар из "Селтика".

Сейчас главный тренер итальянского гранда Стефано Пиоли может рассчитывать на Рафаэля Леау, Златана Ибрагимовича и Марио Манджукича. Однако, два последних футболиста находятся в уже не молодом возрасте.

Команда однозначно нуждается в усилении линии атаки, но из-за общемировых финансовых проблем не сможет себе позволить разбрасываться деньгами. В связи с этим покупки будут взвешенные и точечные.

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