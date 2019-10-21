"Милан" выдал худший старт в Серии А за последние 7 лет

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"Милан" выдал худший старт в Серии А за последние 7 лет

"Милан" провалил начало сезона, набрав в первых восьми турах Серии А всего 10 очков.

Как сообщает Opta, это худший старт "россонери" в чемпионате Италии за последние 7 лет.

Впрочем, отчаиваться рано, ведь в сезоне 2012/13 миланцы в 8 играх добыли всего 7 баллов, а в итоге финишировали третьими.

Сейчас же команда занимает 12-е место в турнирной таблице Кальчо.

Две недели назад "Милан" сменил главного тренера - Марко Джампаоло был уволен, а Стефано Пиоли назначен на освободившийся пост.

Не пропустите: Пиоли прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера "Милана". | http://soccernews.ru
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