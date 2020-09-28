"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние 24 года

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"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние 24 года

Серия "Милана" без поражений достигла отметки в 17 официальных матчей.

Команда Стефано Пиоли одержала 13 побед и 4 раза сыграла вничью.

Как сообщает Opta, это лучший результат для "россонери" за последние 24 года.

Что касается 1996 года, то "Милан" с тренером Фабио Капелло не проигрывал 27 матчей подряд.

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