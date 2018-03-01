"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние девять лет

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"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние девять лет

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии "Милан" в гостях в серии пенальти одолел "Лацио".

Таким образом, беспроигрышная серия "россонери" во всех турнирах достигла уже 13 матчей.

Как сообщает Opta, "Милану" удалось подобное впервые с 2009 года. | http://soccernews.ru

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