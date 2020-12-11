"Милан" выдал лучшую гостевую беспроигрышную серию за последние 27 лет

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"Милан" выдал лучшую гостевую беспроигрышную серию за последние 27 лет

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Милан" на выезде обыграл пражскую "Спарту" со счётом 1:0.

Таким образом, гостевая серия "россонери" без поражений во всех турнирах продлилась до 18 матчей.

Как сообщает Opta, это лучший результат клуба с 1993 года, когда миланцы не проигрывали на чужом поле на протяжении 20 встреч.

Повторить серию 27-летней давности команда Стефано Пиоли сможет, если не уступит в ближайших выездных играх против "Дженоа" и "Сассуоло".

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