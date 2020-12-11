"Милан" выдал лучшую гостевую беспроигрышную серию за последние 27 лет
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Милан" на выезде обыграл пражскую "Спарту" со счётом 1:0.
Таким образом, гостевая серия "россонери" без поражений во всех турнирах продлилась до 18 матчей.
Как сообщает Opta, это лучший результат клуба с 1993 года, когда миланцы не проигрывали на чужом поле на протяжении 20 встреч.
Повторить серию 27-летней давности команда Стефано Пиоли сможет, если не уступит в ближайших выездных играх против "Дженоа" и "Сассуоло".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17