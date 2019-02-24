"Милан" выдвинул Гаттузо условие, при выполнении которого он сохранит свой пост

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо еще имеет шанс сохранить работу в клубе.

Как сообщает Football Italia, боссы "россонери" дали понять, что если клуб попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то Гаттузо будет предложено новое соглашение.

После 25 туров "Милан" занимает четвертое место, обеспечивающее выход в ЛЧ, но всего на одно очко отстает "Рома".

Напомним, что Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года.

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