"Милан" выдвинул ультиматум Гаттузо

Боссы "Милана" назвали наставнику команды Дженнаро Гаттузо свои требования.

Как сообщает Football Italia, для того чтобы не быть уволенным, Гаттузо необходимо вывести клуб в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

После 22 туров "рососнери" занимают 7-е место и от зоны ЛЧ их отделяет всего два очка. Сегодня "Милан" примет на "Сан-Сиро" "Кальяри".

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