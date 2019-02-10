"Милан" выдвинул ультиматум Гаттузо

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"Милан" выдвинул ультиматум Гаттузо

Боссы "Милана" назвали наставнику команды Дженнаро Гаттузо свои требования.

Как сообщает Football Italia, для того чтобы не быть уволенным, Гаттузо необходимо вывести клуб в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

После 22 туров "рососнери" занимают 7-е место и от зоны ЛЧ их отделяет всего два очка. Сегодня "Милан" примет на "Сан-Сиро" "Кальяри".

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