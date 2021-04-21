"Милан" выходит из Суперлиги. Названа причина

Теги милансуперлига (европейская)

"Милан" выходит из Суперлиги. Названа причинаФото: Твиттер @acmilan 
На официальном сайте "Милан" опубликовано заявление клуба о Суперлиге. Суть сообщения в том, что "россонери" не будут принимать участие в турнире.

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных болельщиков по всему миру, в интересах клуба и наших поклонников.

Меняться не всегда легко, но для прогресса требуется эволюция, а вся структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий.

Однако, голоса и тревога болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и "Милан" обязан внимательно прислушиваться к мнению тех, кто любит футбол.

Мы будем продолжать упорно трудиться, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола", – говорится в заявлении итальянского гранда.

Стоит отметить, что теперь из 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из турнира не объявили только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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