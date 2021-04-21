"Милан" выходит из Суперлиги. Названа причина
Фото: Твиттер @acmilan
На официальном сайте "Милан" опубликовано заявление клуба о Суперлиге. Суть сообщения в том, что "россонери" не будут принимать участие в турнире.
"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных болельщиков по всему миру, в интересах клуба и наших поклонников.
Меняться не всегда легко, но для прогресса требуется эволюция, а вся структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий.
Однако, голоса и тревога болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и "Милан" обязан внимательно прислушиваться к мнению тех, кто любит футбол.
Мы будем продолжать упорно трудиться, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола", – говорится в заявлении итальянского гранда.
Стоит отметить, что теперь из 12 клубов-основателей Суперлиги о выходе из турнира не объявили только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18