"Милан" выиграл 5 матчей подряд впервые за два года

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"Милан" выиграл 5 матчей подряд впервые за два года

"Милан" обыграл "Торино" (4:2 д.в.) в 1/4 финала Кубка Италии. Благодаря этой победе миланцы вышли в полуфинал турнира, где встретится с "Ювентусом".

Стоит отметить, что "россонери" под руководством Стефано Пиоли выиграли пять последних матчей, включая три в Серии А.

В последний раз "Милан" добивался такого результата два года назад - в феврале 2018 года.

После 21 тура чемпионата Италии "россонери" занимают 8 место в турнирной таблице, набрав 31 балл.

Не пропустите: Гол Ибрагимовича вывел "Милан" на "Ювентус" в полуфинале Кубка Италии| http://soccernews.ru
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