"Милан" выигрывает у европейских грандов борьбу за аргентинского таланта
"Милан" выигрывает борьбу за полузащитника "Ньюэллз Олд Бойз" Хуана Себастьяна Сфорцу, сообщает итальянская пресса.
"Россонери" могут купить 17-летнего футболиста за 1,5 миллиона евро. Кроме того, аргентинский клуб получит процент от дальнейшей перепродажи хавбека.
На перспективного игрока также претендуют "Рома", "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", но наибольшие шансы на подписание таланта всё же имеет "Милан".
Стоит отметить, что Сфорца является чемпионом Южной Америки в составе сборной Аргентины U-15.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10