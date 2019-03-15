"Милан" выигрывает у европейских грандов борьбу за аргентинского таланта

"Милан" выигрывает борьбу за полузащитника "Ньюэллз Олд Бойз" Хуана Себастьяна Сфорцу, сообщает итальянская пресса.

"Россонери" могут купить 17-летнего футболиста за 1,5 миллиона евро. Кроме того, аргентинский клуб получит процент от дальнейшей перепродажи хавбека.

На перспективного игрока также претендуют "Рома", "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Вест Хэм", но наибольшие шансы на подписание таланта всё же имеет "Милан".

Стоит отметить, что Сфорца является чемпионом Южной Америки в составе сборной Аргентины U-15.

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