"Милан" выкупил бельгийского защитника
"Милан" на своём официальном сайте объявил о выкупе у "Андерлехта" защитника Алексиса Салемакерса.
Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Бельгийский фулбек заключил с "россонери" контракт до июня 2024 года.
Салемакерс выступает за "Милан" с января на правах аренды, на его счету 1 ассист в 7 матчах.
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