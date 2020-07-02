"Милан" выкупил бельгийского защитника

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"Милан" выкупил бельгийского защитника

"Милан" на своём официальном сайте объявил о выкупе у "Андерлехта" защитника Алексиса Салемакерса.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Бельгийский фулбек заключил с "россонери" контракт до июня 2024 года.

Салемакерс выступает за "Милан" с января на правах аренды, на его счету 1 ассист в 7 матчах.

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