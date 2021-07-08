"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" на своем официальном сайте объявил о выкупе итальянского хавбека Сандро Тонали у "Брешии" после аренды.

Отмечается, что 21-летний полузащитник подписал с клубом соглашение до 2026 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Тонали выкупили за 7+5 млн евро, а "Брешии" отдадут полузащитника Джакомо Ольцера.

В прошедшем сезоне Тонали играл за "Милан" на правах аренды и провел 37 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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