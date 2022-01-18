"Милан" выкупить форварда Пеллегри

Фото: инстаграм Пеллегри\Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Милана" Пьетро Пеллегри может перейти в "Торино" на правах аренды, сообщает издание Сalcio In Pillole со ссылкой на инсайдера Николо Скира.

Отмечается, что права на форварда принадлежат "Монако", а в нынешнем сезоне он играет за "Милан" на правах аренды.

По информации источника, "Милан" намерен выкупить Пеллегри у "Монако" и отдать его в аренду в "Торино", так как в стане "россонери" уже есть Златан Ибрагимович и Оливье Жиру, с которыми 20-летнему футболисту трудно конкурировать.

В нынешнем сезоне Пеллегри сыграл в 6 матчах в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

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