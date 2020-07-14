"Милан" выкупить у "Севильи" Кьера

"Милан" подпишет новый контракт с защитником Симоном Кьером. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

Руководство клуба решило выкупить 31-летнего футболиста у "Севильи". Трансфер обошелся "Милану" в 3,5 миллиона евро. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Защитник играет в "Милане" на правах аренды с января 2020 года. В составе "россонери" он провел 9 матчей.

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