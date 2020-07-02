"Милан" вырвал ничью в матче со СПАЛ и другие результаты 29-го тура Серии А

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"Милан" вырвал ничью в матче со СПАЛ и другие результаты 29-го тура Серии А

Представляем результаты матчей 29-го тура итальянской Серии А.

"Фиорентина" - "Сассуоло" 1:3

Голы: Дефрель (пен), 24 - 0:1, Дефрель, 35 - 0:2, Мюльдюр, 61 - 0:3, Кутроне, 90 - 1:3

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола (Кутроне, 51), Геззаль (Бенасси, 76), Кастровилли (Данкан, 64), Рибери (Соттиль, 64), Пульгар, Кьеза, Чеккерини (Игор Жулио, 64).

"Сассуоло": Пеголо, Мюльдюр, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Кирикеш, Феррари, Маньянелли, Бога, Джуричич (Гион, 87), Локателли (Бурабия, 62), Траоре (Берарди, 46), Дефрель (Капуто, 81).


"Лечче" - "Сампдория" 1:2

Голы: Рамирес (пен), 40 - 0:1, Манкозу (пен), 50 - 1:1, Рамирес (пен), 75 - 1:2

"Лечче": Габриэл, Рисполи, Донати, Меккарьелло (Эль-Бабакар, 46), Кальдерони (Вера, 88), Тахцидис (Петриччоне, 46), Барак, Фалько (Фариас, 68), Манкозу, Сапонара (Шахов, 81), Пас.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Ауджелло (Мурру, 76), Депаоли, Янкто (Лерис, 84), Торсбю, Рамирес, Экдаль (Роналду Виейра, 76), Колли, Бонаццоли (Габбьядини, 46).


"Верона" - "Парма" 3:2

Голы: Кулусевски, 14 - 0:1, Ди Кармине (пен), 45 - 1:1, Дзакканьи, 54 - 2:1, Гальоло, 64 - 2:2, Пессина, 81 - 3:2

"Верона": Сильвестри, Димарко (Лазович, 46), Давидович (Алан Эмперор, 46), Ррахмани, Фараони, Верре (Агеманг-Баду, 84), Велозу, Борини (Пессина, 65), Амрабат, Гюнтер, Ди Кармине (Дзакканьи, 46).

"Парма": Сепе, Гальоло, Лорини (Дармиан, 77), Якопони, Бруну Алвеш, Бругман, Барилла (Куртич, 46), Кулусевски, Эрнани (Силигарди, 86), Капрари (Карамо, 61), Корнелиус (Жервиньо, 46).


СПАЛ - "Милан" 2:2

Голы: Валоти, 13 - 1:0, Флоккари, 30 - 2:0, Рафаэл Леау, 79 - 2:1, Викари (аг), 90 - 2:2

СПАЛ: Летица, Томович, Викари, Сала, Бонифаци (Саламон, 67), Д'Алессандро, Вальдифьори, Валоти (Миссироли, 46), Дабо (Чонек, 83), Петанья, Флоккари (Фарес, 46; Эспето, 76).

"Милан": Доннарумма, Тео (Лаксальт, 65), Романьоли, Калабрия (Рафаэл Леау, 46), Габбия, Кессиэ, Беннасер (Бонавентура, 70), Кастильехо (Салемакерс, 17), Лукас Пакета, Чалханоглу, Ребич (Ибрагимович, 65).

Удаление: Д'Алессандро (43).    

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