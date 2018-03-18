"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"

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"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"

Завершились несколько матчей 29-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Ромы", а также крупный успех "Аталанты" в выездном поединке с "Вероной".

"Милан" – "Кьево" - 3:2 (1:2)
Голы: Чалханоглу, 10 - 1:0, Стемпиньски, 33 - 1:1, Инглезе, 34 - 1:2, Кутроне, 52 - 2:2, Андре Силва, 82 - 3:2

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Сапата, Родригес, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ, Борини (Андре Силва, 60), Бонавентура, Сусо, Кутроне (Мусаккьо, 84).

"Кьево": Соррентино, Томович, Ярошиньски, Каччаторе, Бани, Кастро (Пеллиссье, 87), Радованович, Джаккерини (Хетемай, 71), Депаоли, Стемпиньски, Инглезе (Бирса, 76).

"Кротоне" – "Рома" - 0:2 (0:1)
Голы: Эль-Шаарави, 39 - 0:1, Наингголан, 75 - 0:2

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Фараони, Капуано, Мартелла, Стоян (Сими, 71), Бенали, Риччи, Мандрагора, Налини (Барберис, 22; Крочата, 77), Тротта.

"Рома": Алиссон, Фасио, Бруно Перес, Жезус, Коларов, Гоналон, Пеллегрини (Стротман, 66), Жерсон (Флоренци, 71), Наингголан, Эль-Шаарави (Ундер, 83), Джеко.

"Верона" – "Аталанта" - 0:5 (0:2)
Голы: Кристанте, 2 - 0:1, Иличич, 45 (с пенальти) - 0:2, Иличич, 48 - 0:3, Иличич, 69 - 0:4, Гомес, 71 - 0:5

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Феррари, Фарес, Ромуло, Бюхель (Валоти, 46), Верде (Ааронс, 55), Кальвано, Ридер Матос, Петкович (Феличоли, 70).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло, Кастань, Толои, Фройлер, Спинаццола (Госенс, 88), Иличич (Хаас, 88), Кристанте (де Рон, 74), Гомес, Петанья.

"Беневенто" – "Кальяри" - 1:2 (0:0)
Голы: Бриньола, 46 - 1:0, Паволетти, 90+2 - 1:1, Барелла, 90+6 (с пенальти) - 1:2

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа, Санья (Венути, 46), Тошка, Виола, Сандро, Джуричич (Биллонг, 74), Гильерме, Кода, Бриньола (Катальди, 64).

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Кастан (Фариас, 80), Мианге, Романья, Ионицэ (Сау, 64), Фараго, Падоин, Барелла, Хан Кван Сон (Сетер, 77), Паволетти.

"Торино" – "Фиорентина" - 1:2 (0:0)
Голы: Верету, 59 - 0:1, Белотти, 86 - 1:1, Теро, 90+3 (с пенальти) - 1:2

"Торино": Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри (Баррека, 54), Моретти, Аккуа, Вальдифьори, Яго Фальке, Ринкон (Ляйич, 74), Беренгер (Ньянг, 58), Белотти.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Верету, Бадель, Сапонара (Терео, 77), Бенасси, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 66).

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Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
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