"Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне"

Завершились несколько матчей 29-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Ромы", а также крупный успех "Аталанты" в выездном поединке с "Вероной".

"Милан" – "Кьево" - 3:2 (1:2)

Голы: Чалханоглу, 10 - 1:0, Стемпиньски, 33 - 1:1, Инглезе, 34 - 1:2, Кутроне, 52 - 2:2, Андре Силва, 82 - 3:2

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Сапата, Родригес, Биглия, Чалханоглу, Кессиэ, Борини (Андре Силва, 60), Бонавентура, Сусо, Кутроне (Мусаккьо, 84).

"Кьево": Соррентино, Томович, Ярошиньски, Каччаторе, Бани, Кастро (Пеллиссье, 87), Радованович, Джаккерини (Хетемай, 71), Депаоли, Стемпиньски, Инглезе (Бирса, 76).

"Кротоне" – "Рома" - 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 39 - 0:1, Наингголан, 75 - 0:2

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Фараони, Капуано, Мартелла, Стоян (Сими, 71), Бенали, Риччи, Мандрагора, Налини (Барберис, 22; Крочата, 77), Тротта.

"Рома": Алиссон, Фасио, Бруно Перес, Жезус, Коларов, Гоналон, Пеллегрини (Стротман, 66), Жерсон (Флоренци, 71), Наингголан, Эль-Шаарави (Ундер, 83), Джеко.

"Верона" – "Аталанта" - 0:5 (0:2)

Голы: Кристанте, 2 - 0:1, Иличич, 45 (с пенальти) - 0:2, Иличич, 48 - 0:3, Иличич, 69 - 0:4, Гомес, 71 - 0:5

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Феррари, Фарес, Ромуло, Бюхель (Валоти, 46), Верде (Ааронс, 55), Кальвано, Ридер Матос, Петкович (Феличоли, 70).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло, Кастань, Толои, Фройлер, Спинаццола (Госенс, 88), Иличич (Хаас, 88), Кристанте (де Рон, 74), Гомес, Петанья.

"Беневенто" – "Кальяри" - 1:2 (0:0)

Голы: Бриньола, 46 - 1:0, Паволетти, 90+2 - 1:1, Барелла, 90+6 (с пенальти) - 1:2

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Летициа, Санья (Венути, 46), Тошка, Виола, Сандро, Джуричич (Биллонг, 74), Гильерме, Кода, Бриньола (Катальди, 64).

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Кастан (Фариас, 80), Мианге, Романья, Ионицэ (Сау, 64), Фараго, Падоин, Барелла, Хан Кван Сон (Сетер, 77), Паволетти.

"Торино" – "Фиорентина" - 1:2 (0:0)

Голы: Верету, 59 - 0:1, Белотти, 86 - 1:1, Теро, 90+3 (с пенальти) - 1:2

"Торино": Сиригу, Нкулу, Ансальди, де Сильвестри (Баррека, 54), Моретти, Аккуа, Вальдифьори, Яго Фальке, Ринкон (Ляйич, 74), Беренгер (Ньянг, 58), Белотти.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Верету, Бадель, Сапонара (Терео, 77), Бенасси, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 66).

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